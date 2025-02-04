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Трабзонспор собрался расширить колонию украинцев звездой Динамо

Турецкий клуб избрал четкий вектор трансферной политики.
Сегодня, 15:00
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

"Черноморские штормы" возобновили интерес к Николаю Шапаренко. Вскоре Трабзонспор проведет переговоры с киевским Динамо, сообщает Haber61.

Трабзонцы взвесили трансферные расходы и готовят официальный запрос. Осенью Трабзонспор якобы готовился предложить за хавбека 10 млн евро. Правда, президент "бело-синих" Игорь Суркис тогда заявил об отказе Шапаренко переходить в стамбульский Бешикташ.

Украинец проводит свой восьмой сезон за Динамо на взрослом уровне. На заре карьеры он тоже успел сыграть за Мариуполь. Цвета Трабзонспора защищают трое украинцев – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Напомним, ранее Динамо отказалось продать Бражко в Вулверхэмптон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Трабзонспор Николай Шапаренко

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