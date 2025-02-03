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Бражко в Вулверхэмптон: Суркис поставил точку в переходе

Президент киевского Динамо раскрыл будущее полузащитника сборной Украины.
Сегодня, 16:10
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев

Владимир Бражко не переедет в Англию во время зимнего трансферного окна. Столичный гранд отклонил предложение Вулверхэмптона.

"Бражко остается в Динамо. Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам нужно выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов 2025/26.

Владимир – ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее, чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже", – приводит слова Игоря Суркиса ТаТоТаке.

По словам функционера, "бело-синие" с уважением отнеслись к предложению Вулвз. Однако и Динамо, и Бражко осознают, что мидлендцы рискуют начать следующий сезон в Чемпионшипе. В то же время Суркис не исключил возможности новых переговоров в межсезонье.

К слову, ранее Динамо отдало Жерсона в аренду португальскому АВС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Динамо Киев Владимир Бражко

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