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Динамо пристроило Жерсона в очередную аренду

Скандальный нападающий сборной Люксембурга снова сменил клубную прописку.
Сегодня, 19:29
Жерсон Родригес / ФК Динамо Киев
Жерсон Родригес / ФК Динамо Киев

Жерсон Родригес не вернется в киевское Динамо. Он перешел в португальский АВС, сообщает официальный сайт клуба.

Люксембуржец будет выступать за новичка Примейры на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Контракт Жерсона с "бело-синими" действует до лета 2025 года.

Одиозный вингер не выходил на поле с ноября. Летом прошлого года он перешел в китайский Гуанси Пингуо Халяо на правах аренды. Тем не менее, провел в Поднебесной всего 6 матчей (1 гол, 1 ассист).

Кстати, ранее Эюпспор подписал Степаненко свободным агентом.

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