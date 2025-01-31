Турецкий клуб объявил о подписании Степаненко

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко официально присоединился к Эюпспору.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Контракт 35-летнего украинского футболиста с представителем Суперлиги Турции рассчитан на полтора года - до 30 июня 2026 года.

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Детали сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, игрок пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента.

ikas Eyüpspor

Напомним, что Степаненко выступал за Шахтер с 2010 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах и отличился одним голом.

После недавнего поединка Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (1:3) стало известно, что капитан "горняков" покинет донецкий клуб.

На данный момент Эюпспор занимает четвертое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 36 очков в 20 сыгранных матчах.

Ранее в Шахтере рассказали, будут ли подписывать игрока на замену Степаненко.

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