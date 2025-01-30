В Шахтере рассказали, будут ли подписывать игрока на замену Степаненко

Шахтер официально попрощался со своим капитаном Тарасом Степаненко.

Директор клуба Дарио Срна высказался о том, планирует ли Шаххтер искать замену украинцу.

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"Нет, не планируем. На позиции опорного полузащитника есть Дмитрий Крыськив, Марлон и Егор Назарина, и сейчас мы удовлетворены этим выбором".

В составе донецкой команды полузащитник провел 439 матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), забил 30 голов и отдал 25 результативных перед . В более чем ста играх он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Вместе с Шахтером Степаненко завоевал 25 трофеев: десять раз становился чемпионом Украины, семь раз - обладателем Кубка Украины и восемь раз - Суперкубка Украины.

Ранее Степаненко также тепло попрощался с Шахтером.

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