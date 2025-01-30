iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Спасибо, легенда": Шахтер оставил прощальное послание Степаненко

"Горняки" поблагодарили своего капитана за проведенные в клубе годы.
Сегодня, 11:50
Шахтер попрощался со Степаненко / ФК Шахтер Донецк
Шахтер попрощался со Степаненко / ФК Шахтер Донецк

Шахтер официально попрощался со своим капитаном Тарасом Степаненко.

Накануне после матча Лиги чемпионов с Боруссией Дортмунд (1:3) стало известно, что этот поединок стал последним для игрока в составе команды и украинский полузащитник покидает донецкий клуб.

Читай также: Шахтер подтвердил уход Степаненко из клуба

На своем официальном сайте Шахтер оставил прощальное послание Степаненко, поблагодарив его за проведенные в стане "горняков" годы.

Источник: ФК Шахтер Донецк

"Спасибо, легенда. Красивое и триумфальное путешествие длиной почти в полтора десятилетия подходит к концу.

Тарас, спасибо тебе за этот невероятный путь в составе Шахтера! Спасибо за образцовый профессионализм и абсолютную преданность клубу, за настоящий "горняцкий" характер и менталитет победителя, которыми ты вдохновлял партнеров на поле, за каждый сыгранный матч, каждую одержанную победу и каждый завоеванный трофей! Ты навсегда вписал свое имя в историю ФК Шахтер и сердца миллионов болельщиков команды.

Желаем новых интересных вызовов, больших успехов и достижений в дальнейшей спортивной карьере и жизни", - говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Тарас Степаненко подписал свой первый контракт с Шахтером в мае 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга. Дебютировал за "горняков" он в июле в победном поединке Суперкубка Украины с Таврией (7:1).

В составе донецкой команды полузащитник провел 439 матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), забил 30 голов и отдал 25 результативных перед . В более чем ста играх он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Вместе с Шахтером Степаненко завоевал 25 трофеев: десять раз становился чемпионом Украины, семь раз - обладателем Кубка Украины и восемь раз - Суперкубка Украины.

Ранее Степаненко также тепло попрощался с Шахтером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Тарас Степаненко

Статьи по теме

"Это было хорошее путешествие": Степаненко тепло попрощался с Шахтером "Это было хорошее путешествие": Степаненко тепло попрощался с Шахтером
"Мы играли, а они забивали": Пушич подвел итоги поражения Шахтера от Боруссии Дортмунд "Мы играли, а они забивали": Пушич подвел итоги поражения Шахтера от Боруссии Дортмунд
Шахтер подтвердил уход Степаненко из клуба Шахтер подтвердил уход Степаненко из клуба
Ястремская проведет второй матч на турнире в австрийском Линце Ястремская проведет второй матч на турнире в австрийском Линце
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Теннис14:21
Ястремская проведет второй матч на турнире в австрийском Линце
Бокс14:05
Бывший соперник Кличко назвал боксера, ради которого готов возобновить карьеру
Украина13:40
Не сдержал эмоций и заплакал: Динамо поделилось трогательными фото прощания с Бущаном
Бокс13:22
"Хочет покурить травку и чтобы его оставили в покое": Чисора предположил, когда Фьюри вернется в ринг
Украина13:10
В Шахтере рассказали, будут ли подписывать игрока на замену Степаненко
Бокс12:52
Названы потенциальные соперники Альвареса на бой перед встречей с Кроуфордом
Лига Чемпионов12:45
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
Украина12:10
Календарь Шахтера: "горняки" проигралии Боруссии Д и покинули Лигу чемпионов
Украина11:53
Александрия объявила о подписании Шепелева
Украина11:50
"Спасибо, легенда": Шахтер оставил прощальное послание Степаненко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK