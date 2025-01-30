"Спасибо, легенда": Шахтер оставил прощальное послание Степаненко

"Горняки" поблагодарили своего капитана за проведенные в клубе годы.

Шахтер официально попрощался со своим капитаном Тарасом Степаненко.

Накануне после матча Лиги чемпионов с Боруссией Дортмунд (1:3) стало известно, что этот поединок стал последним для игрока в составе команды и украинский полузащитник покидает донецкий клуб.

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На своем официальном сайте Шахтер оставил прощальное послание Степаненко, поблагодарив его за проведенные в стане "горняков" годы.

Источник: ФК Шахтер Донецк

"Спасибо, легенда. Красивое и триумфальное путешествие длиной почти в полтора десятилетия подходит к концу.

Тарас, спасибо тебе за этот невероятный путь в составе Шахтера! Спасибо за образцовый профессионализм и абсолютную преданность клубу, за настоящий "горняцкий" характер и менталитет победителя, которыми ты вдохновлял партнеров на поле, за каждый сыгранный матч, каждую одержанную победу и каждый завоеванный трофей! Ты навсегда вписал свое имя в историю ФК Шахтер и сердца миллионов болельщиков команды.

Желаем новых интересных вызовов, больших успехов и достижений в дальнейшей спортивной карьере и жизни", - говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Тарас Степаненко подписал свой первый контракт с Шахтером в мае 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга. Дебютировал за "горняков" он в июле в победном поединке Суперкубка Украины с Таврией (7:1).

В составе донецкой команды полузащитник провел 439 матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), забил 30 голов и отдал 25 результативных перед . В более чем ста играх он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Вместе с Шахтером Степаненко завоевал 25 трофеев: десять раз становился чемпионом Украины, семь раз - обладателем Кубка Украины и восемь раз - Суперкубка Украины.

Ранее Степаненко также тепло попрощался с Шахтером.

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