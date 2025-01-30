Шахтер подтвердил уход Степаненко из клуба
«Горняки» пообещали рассказать больше чуть позже.
В рамках 8-го тура Лиги чемпионов Шахтер не смог победить Боруссию.
После матча пресс-служба «горняков» подтвердила сенсационную информацию, которая уже «гуляла» в СМИ в этот день. Тарас Степаненко покидает Шахтер после 14-ти лет в клубе.
В донецком коллективе пообещали рассказать подробнее об этой ситуации позже.
Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о переходе Степаненко в Эюпспор, который занимает 4 место в Суперлиге.
Напомним, ранее сообщалось, что Даниил Сикан попал в забавную ситуацию, рассказывая турецким журналистам, как его называть.
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