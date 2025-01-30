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"Это было хорошее путешествие": Степаненко тепло попрощался с Шахтером

Капитан "горняков" поблагодарил донецкий клуб.
Сегодня, 09:59
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

В среду, 29 января, Шахтер в заключительном туре основной стадии Лиги чемпионов потерпел поражение со счетом 1:3 от дортмундской Боруссии.

Этот матч стал последним в составе "горняков" для капитана команды Тараса Степаненко, который покидает донецкий клуб.

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После матча футболист поблагодарил Шахтер за многолетнюю карьеру и опубликовал видео с памятными моментами своего пребывания в клубе.

"Это было хорошее путешествие! Спасибо, Шахтер! Все ради Победы… и навсегда в моем сердце", - написал Степаненко в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд - Шахтер (3:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Тарас Степаненко

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Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

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