Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
В среду, 29 января, донецкий Шахтер провел поединок с Боруссией Дортмунд в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.
В первом тайме немецкий коллектив дважды поразил ворота "горняков". Дублем отметился Гирасси.
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Сначала нападающий забил после паса Адееми. Перед перерывом Брандт прокинул мяч на Гирасси, который забил.
Сразу после перерыва Шахтер сумел забить один мяч. Марлон Гомес запрессинговал вратаря соперника Кобеля и забил.
В конце встречи Боруссия Д установили финальный счет - Бенсебаини забил.
Видео голов и обзор матча Боруссия Д - Шахтер:
Боруссия Д - Шахтер 3:1
Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 - Марлон, 50
Боруссия Д: Кобель - Рьерсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаини (Антон, 89) - Забитцер - Адееми (Дюранвиль, 65), Брандт (Рейна, 65), Байно-Гиттенс (Коуту, 85) - Байер (Гросс, 46), Гирасси.
Шахтер: Резник - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педриньо Азеведо, 72) - Марлон (Бондаренко, 84), Крыськив (Степаненко, 89), Судаков - Зубков (Траоре, 72), Педриньо да Силва (Невертон, 83), Кевин.
Предупреждения: Байер - Кевин, Марлон
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