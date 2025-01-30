Реал, Бавария, Манчестер Сити в стыках, Лилль, Астон Вилла в 1/8 финала: Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В среду, 29 января, прошли матчи восьмого тура обновленной Лиги чемпионов по футболу.
36 команд находились в одной лиги, провели по восемь игр с разнымии соперниками. По итогам первого раунда 24 команд продолжат свой путь.
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Первые восемь команд сразу вышли в 1/8 финала, а команды, которые заняли места с 9 по 24, проведут стыковой раунд, где сыграют между собой.
Кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов:
- Ливерпуль
- Барселона
- Арсенал
- Интер
- Атлетико Мадрид
- Байер
- Лилль
- Астон Вилла
Кто сыграет в стыках за плей-офф Лиги чемпионов:
- Аталанта
- Боруссия Д
- Бавария
- Реал Мадрид
- Милан
- ПСВ
- ПСЖ
- Бенфика
- Монако
- Брест
- Фейеноорд
- Ювентус
- Селтик
- Манчестер Сити
- Спортинг
- Брюгге
Украина была представлена одним участником - Шахтером. Команда не смогла завоевать право продолжить свое участие в турнире, заняв 27 место. За восемь игр подопечные Марино Пушича набрали семь очков - две победы и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Шахтер сделал предложение по вингеру команды АПЛ.
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