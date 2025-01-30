Реал, Бавария, Манчестер Сити в стыках, Лилль, Астон Вилла в 1/8 финала: Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 29 января, прошли матчи восьмого тура обновленной Лиги чемпионов по футболу.

36 команд находились в одной лиги, провели по восемь игр с разнымии соперниками. По итогам первого раунда 24 команд продолжат свой путь.

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Первые восемь команд сразу вышли в 1/8 финала, а команды, которые заняли места с 9 по 24, проведут стыковой раунд, где сыграют между собой.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Ливерпуль

Барселона

Арсенал

Интер

Атлетико Мадрид

Байер

Лилль

Астон Вилла

Кто сыграет в стыках за плей-офф Лиги чемпионов:

Аталанта

Боруссия Д

Бавария

Реал Мадрид

Милан

ПСВ

ПСЖ

Бенфика

Монако

Брест

Фейеноорд

Ювентус

Селтик

Манчестер Сити

Спортинг

Брюгге

Украина была представлена одним участником - Шахтером. Команда не смогла завоевать право продолжить свое участие в турнире, заняв 27 место. За восемь игр подопечные Марино Пушича набрали семь очков - две победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Шахтер сделал предложение по вингеру команды АПЛ.

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