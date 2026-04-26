Плей-офф НХЛ: Миннесота одолела Даллас, Филадельфия проиграла Питтсбургу

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:59       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенья, 26 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 25 апреля

Филадельфия – Питтсбург – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайбы:
0:1 – 14 Кросби (Карлссон)
0:2 – 21 Ракелль 
1:2 – 35 Барки (Йорк, Зеграс)
1:3 – 44 Летанг (Ракелль, Кросби)
2:3 – 47 Конекны (Сэнхайм, Дворак)
2:4 – 59 Дьюар (Аччари, Лизотт)

Счет в серии: 3-1

Миннесота – Даллас – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 – 5 Робертсон (Рантанен, Дюшен)
1:1 – 13 Фэйбер (Хартман, Капризов)
1:2 – 39 Хейсканен (Рантанен, Дюшен)
2:2 – 54 Фолиньо (Фэйбер, Штурм)
3:2 – 79 Болди (Капризов, Сперджен)

Счет в серии: 2-2

Оттава – Каролина – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайбы:
0:1 – 35 Холл (Робинсон, Янковски)
1:1 – 37 Батерсон (Якемчук, Штюцле)
1:2 – 49 Станковен (Холл, Миллер)
1:3 – 57 Ахо (Уокер, Джарвис)
2:3 – 58 Козенс (Якемчук, Батерсон)
2:4 – 58 Ахо (Чэтфилд, Джарвис)

Счет в серии: 0-4

