iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Миннесота победила Денвер, Нью-Йорк обыграл Атланту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:36       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на воскресенья, 26 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны четыри матча первого раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 25 апреля

Орландо — Детройт — 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26)

Орландо: Бейн (25 + 7 подборов), Банкеро (25 + 12 подборов + 9 передач), Ф. Вагнер (17), Саггс (15 + 5 потерь), Картер (14 + 17 подборов) — стартовый состав; Блэк (8), Кейн (7), Битадзе (2), да Сильва (0).

Детройт: Каннингем (27 + 9 передач + 9 потерь), Харрис (23 + 7 подборов), Томпсон (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Д. Робинсон (10), Дюрен (8 + 9 подборов + 5 блок-шотов) – стартовый состав; Грин (6), Дженкинс (5), Рид (4), Стюарт (3), Леверт (2), Хертер (0).

Счет в серии – 2:1

Финикс — Оклахома-Сити — 109:121 (28:33, 25:29, 26:25, 30:34)

Финикс: Брукс (33 + 7 подборов), Грин (26 + 6 передач), Букер (16 + 7 передач), Игодаро (15), Гиллеспи (7 + 10 подборов) – старт; Аллен (7), О’Нил (3), Малуач (2), Коффи (0), Буей (0), Данн (0), Флеминг (0), Хайсмит (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (42 + 8 передач), Митчелл (15), Холмгрен (10 + 7 подборов), Хартенштайн (9), Дорт (9) – старт; Карузо (13), Джейлин Уильямс (8), Маккейн (7), Уоллес (6), Уиггинс (2), К. Уильямс (0), Топич (0).

Счет в серии – 0:3

Атланта — Нью-Йорк — 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28)

Атланта: Макколлум (17), Александер-Уокер (15 + 6 потерь), Джонсон (14), Оконгву (12), Дэниэлс (6 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Винсент (10), Куминга (10), Брэдли (4), Рисаше (3), Кисперт (3), Уоллес (2), Ньюэлл (2), Гуйе (0).

Нью-Йорк: Ануноби (22 + 10 подборов), Таунс (20 + 10 подборов + 10 передач), Брансон (19 + 6 потерь), Харт (10 + 9 подборов), Бриджес (8) – старт; Макбрайд (11), Кларксон (7), Робинсон (6 + 8 подборов), Альварадо (6), Шэмет (3), Колек (2), Хукпорти (0), Диавара (0).

Счет в серии – 2:2

Миннесота — Денвер — 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18)

Миннесота: Рэндл (15 + 9 подборов), Макдэниэлс (12 + 8 подборов), Эдвардс (5), Гобер (4 + 15 подборов), Дивинченцо (0) – старт; Досунму (43), Рид (17 + 9 подборов), Хайлэнд (8 + 6 передач), Конли (5), Шэннон (3), Андерсон (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (30), Йокич (24 + 15 подборов + 9 передач), Гордон (9), К. Джонсон (9), К. Браун (8) – старт; Хардуэй (10), Б. Браун (6), Холмс (0), Пикетт (0), Джонс (0).

Счет в серии – 3:1

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK