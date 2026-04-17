Бывшая звезда Милуоки сообщил, куда переедет Яннис

Бывший игрок Милуоки Чарли Виллануэва заявил, что знает, где окажется Яннис Адетокунбо.

Напомним, что сейчас игрок все еще находится в подвешенном состоянии, не имея нового контракта на руках.

Виллануэва же посетил подкаст To the Baha, где рассказал, где продолжит свою карьеру греческий спортсмен.

Знаете, я вовлечен в ситуацию вокруг Милуоки, я так или иначе связан с организацией. Знаете, куда он направляется? В Орландо. Запомните мои слова. Яннис едет в Орландо. Паоло Банкеро, спокойной ночи

Ранее также сообщалось, что лидер Орландо выбыл из-за травмы.

