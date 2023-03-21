Украинские биатлонисты заработали 81 тысячу евро призовых по итогам Кубка мира-2022/23

Несколько дней назад состоялся последний заезд девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/23.

К сожалению, Украина установила личный антирекорд, не завоевав по итогам Кубка мира ни одной медали. К тому же никто из биатлонистов не попал в ТОП-30 личного зачета.

Но за некоторые свои выступления украинцы все же получили призовые. Как сообщает Суспільне, представители сборной Украины на всех заработали 81 тысячу евро. Самым большим банком по итогам сезона может похвастаться Антон Дудченко, заработавший 19 050 евро.

Кто сколько заработал по итогам Кубка мира-2022/23:

Антон Дудченко - 19 050 евро

Юлия Джима - 14 850

Дмитрий Пидручный - 14 400

Артем Прима - 11 200

Артем Тищенко - 7 100

Денис Насыко - 4 900

Богдан Цымбал - 3 800

Анастасия Меркушина - 3 300

Елена Билосюк - 2 150

Тарас Лесюк - 250

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с общим зачетом прошедшего Кубка мира-2022/23.