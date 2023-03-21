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Украинские биатлонисты заработали 81 тысячу евро призовых по итогам Кубка мира-2022/23

Самыми большими призовыми может похвастаться Антон Дудченко.
Сегодня, 18:20
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

Несколько дней назад состоялся последний заезд девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/23.

К сожалению, Украина установила личный антирекорд, не завоевав по итогам Кубка мира ни одной медали. К тому же никто из биатлонистов не попал в ТОП-30 личного зачета.

Но за некоторые свои выступления украинцы все же получили призовые. Как сообщает Суспільне, представители сборной Украины на всех заработали 81 тысячу евро. Самым большим банком по итогам сезона может похвастаться Антон Дудченко, заработавший 19 050 евро.

Кто сколько заработал по итогам Кубка мира-2022/23:

  • Антон Дудченко - 19 050 евро
  • Юлия Джима - 14 850
  • Дмитрий Пидручный - 14 400
  • Артем Прима - 11 200
  • Артем Тищенко - 7 100
  • Денис Насыко - 4 900
  • Богдан Цымбал - 3 800
  • Анастасия Меркушина - 3 300
  • Елена Билосюк - 2 150
  • Тарас Лесюк - 250

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с общим зачетом прошедшего Кубка мира-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Артем Прима Денис Насыко Дмитрий Пидручный Юлия Джима Анастасия Меркушина Артем Тищенко Антон Дудченко Тарас Лесюк Богдан Цымбал елена билосюк

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