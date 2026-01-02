iSport.ua
Алькарас признан обладателем награды ATP за Идеальную подачу года

Опередил Синнера и Фрица.
Сегодня, 08:32       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Накануне состоялась номинация Идеальная подача года, которую выиграл первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Победителя этой награды, вручаемой за эффектный отрезок или эпизод по ходу сезона, связанный с подачей, выбирают болельщики методом голосования.

Алькараса выбрали за его момент с серией из трёх эйсов подряд в первом сете полуфинала Мастерса в Цинциннати против Александра Зверева.

Отметим, что испанский теннисист смог опередить Янника Синнера и Тэйлора Фрица.

Ранее Монфис оценил влияние Алькараса и Синнера на современный теннис.

