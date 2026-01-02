Алькарас признан обладателем награды ATP за Идеальную подачу года

Накануне состоялась номинация Идеальная подача года, которую выиграл первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Победителя этой награды, вручаемой за эффектный отрезок или эпизод по ходу сезона, связанный с подачей, выбирают болельщики методом голосования.

Алькараса выбрали за его момент с серией из трёх эйсов подряд в первом сете полуфинала Мастерса в Цинциннати против Александра Зверева.

Отметим, что испанский теннисист смог опередить Янника Синнера и Тэйлора Фрица.

