Украина поднялась в рейтинге ФИБА после первого окна квалификаций ЧМ-2027

"Сине-желтые" теперь в топ-10 рейтинга.

ФИБА опубликовала обновленный рейтинг сборных Power Rankings после первого окна квалификации к ЧМ-2027.

Сборная Украины, напомним, начала отбор с двух побед над Грузией и Данией.

Ранее эти сборные находились выше нашей в Power Rankings. Перед стартом квалификации Украина располагалась на 23-й строчке.

А уже по итогам ноябрьских матчей "сине-желтые" сделали рывок сразу в топ-10, поднявшись на 15 пунктов. В обновленном рейтинге ФИБА Украина занимает уже восьмую строчку.

Больший прорыв удалось сделать только сборной Чехии, которая поднялась на 17 позиций, заняв 10-е место.

Рейтинг европейских сборных ФИБА: топ-10

Турция (+1) Германия (-1) Греция Сербия Испания (+6) Польша (+2) Хорватия (+12) Украина (+15) Венгрия (+11) Чехия (+17)

