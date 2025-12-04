iSport.ua
Украина поднялась в рейтинге ФИБА после первого окна квалификаций ЧМ-2027

"Сине-желтые" теперь в топ-10 рейтинга.
Сегодня, 14:30       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ/fbu.ua
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ/fbu.ua

ФИБА опубликовала обновленный рейтинг сборных Power Rankings после первого окна квалификации к ЧМ-2027.

Сборная Украины, напомним, начала отбор с двух побед над Грузией и Данией.

Ранее эти сборные находились выше нашей в Power Rankings. Перед стартом квалификации Украина располагалась на 23-й строчке.

А уже по итогам ноябрьских матчей "сине-желтые" сделали рывок сразу в топ-10, поднявшись на 15 пунктов. В обновленном рейтинге ФИБА Украина занимает уже восьмую строчку.

Больший прорыв удалось сделать только сборной Чехии, которая поднялась на 17 позиций, заняв 10-е место.

Рейтинг европейских сборных ФИБА: топ-10

  1. Турция (+1)
  2. Германия (-1)
  3. Греция
  4. Сербия
  5. Испания (+6)
  6. Польша (+2)
  7. Хорватия (+12)
  8. Украина (+15)
  9. Венгрия (+11)
  10. Чехия (+17)

