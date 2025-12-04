Украина поднялась в рейтинге ФИБА после первого окна квалификаций ЧМ-2027
"Сине-желтые" теперь в топ-10 рейтинга.
ФИБА опубликовала обновленный рейтинг сборных Power Rankings после первого окна квалификации к ЧМ-2027.
Сборная Украины, напомним, начала отбор с двух побед над Грузией и Данией.
Ранее эти сборные находились выше нашей в Power Rankings. Перед стартом квалификации Украина располагалась на 23-й строчке.
А уже по итогам ноябрьских матчей "сине-желтые" сделали рывок сразу в топ-10, поднявшись на 15 пунктов. В обновленном рейтинге ФИБА Украина занимает уже восьмую строчку.
Больший прорыв удалось сделать только сборной Чехии, которая поднялась на 17 позиций, заняв 10-е место.
Рейтинг европейских сборных ФИБА: топ-10
- Турция (+1)
- Германия (-1)
- Греция
- Сербия
- Испания (+6)
- Польша (+2)
- Хорватия (+12)
- Украина (+15)
- Венгрия (+11)
- Чехия (+17)
