Стало известно, какие помощники Шовковского продолжат работать в Динамо

Останутся в штабе после перестановок.

После поражения киевского Динамо от Омонии в Лиге конференций Александр Шовковский был уволен с поста главного тренера команды.

Несмотря на то что Шовковский покинет штаб киевлян, двое сотрудников его тренерского штаба останутся в "столичном" клубе.

А именно - тренер по физподготовке Виталий Кулыба и специалист по стандартам Мацей Кендзьорек.

Исполняющим обязанности главного тренера Динамо стал уже бывший тренер U-19 Игорь Костюк, и именно он принял решение оставить Кулыбу и Кендзьорека в киевском клубе.

