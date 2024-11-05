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"Помогал одной команде": Бартулович разнес арбитра матча Заря – ЛНЗ

Тренер Зари остался недоволен судейством.
Сегодня, 00:03
Младен Бартулович / ФК Заря
Младен Бартулович / ФК Заря

Главный тренер луганской Зари Младен Бартулович раскритиковал действия арбитра матча против ЛНЗ, заявив, что тот помогал черкасской команде. Специалист дал развернутый комментарий.

"Считаю, что судья очень плохо судил. Он помогал одной команде. Мичин ударил локтем Тилля – желтая. В таком же моменте он не дает желтую ЛНЗ.

Было много моментов, которые он трактовал по-разному. Это чувствуется и это влияет на команду. Команда это ощущает. Он не повлиял на какой-то момент, решивший судьбу матча, но таких моментов было много, и это влияет на матч", - сказал Бартулович.

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