ЛНЗ в меньшинстве пропустил от Кудривки, но сохранил преимущество

Черкасская команда открыла счет в начале поединка, а после перерыва увеличила преимущество, несмотря на удаление своего игрока.

ЛНЗ и Кудривка встретились в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

На девятой минуте Таллес Бренер вывел ЛНЗ вперед. На 37-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Артура Рябова.

На 48-й минуте Геннадий Пасич забил второй мяч черкасской команды.

Кудривка ответила на 68-й минуте. Иван Петряк выполнил подачу в штрафную площадку, Николай Вечурко сбросил мяч головой в центр, а Реймонд Овусу отправил его в ворота хозяев.

ЛНЗ — Кудривка — 2:1

Голы: Таллес Бренер, 9; Геннадий Пасич, 48 — Реймонд Овусу, 68.

Удаление: Артур Рябов (ЛНЗ), 37-я минута.

Напомним, в этот же день Динамо минимально обыграло Карпаты.

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