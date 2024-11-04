ЛНЗ переиграло Зарю в УПЛ, сотворив камбек во втором тайме

Черкасский ЛНЗ минимально обыграл луганскую Зорю в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (2:1). Подопечные Карраско создали камбэк, дважды забив во втором тайме встречи.

Заря открыла счет на 27-й минуте игры. Роскошную комбинацию точным ударом завершил Петер Мичин, поразивший дальний угол ворот Кучеренко.

ЛНЗ более активно провели вторую часть встречи. Сначала Дмитрий Топалов сравнял счет во встрече на 60 минуте, а на 80 минуте Молло Бесала вывел черкасский клуб вперед, уверенно сыграв на добивании.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

Заря – ЛНЗ – 1:2

Голы: Мичин, 27 – Топалов, 60, Молло, 80

Заря: Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дришлюк, Яцик, Горбач (Супряга, 77), Мичин, Слесарь, Будковский.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко (Муравский, 9), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов (Эйнел, 71), Молло (Халайла, 90), Момо.

Вашему вниманию все результаты матчей 12-го тура УПЛ.

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