iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ переиграло Зарю в УПЛ, сотворив камбек во втором тайме

Голы Топалова и Моло принесли победу ЛНЗ
Сегодня, 20:08
Заря - ЛНЗ
Заря - ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ минимально обыграл луганскую Зорю в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (2:1). Подопечные Карраско создали камбэк, дважды забив во втором тайме встречи.

Заря открыла счет на 27-й минуте игры. Роскошную комбинацию точным ударом завершил Петер Мичин, поразивший дальний угол ворот Кучеренко.

ЛНЗ более активно провели вторую часть встречи. Сначала Дмитрий Топалов сравнял счет во встрече на 60 минуте, а на 80 минуте Молло Бесала вывел черкасский клуб вперед, уверенно сыграв на добивании.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

Заря – ЛНЗ – 1:2

Голы: Мичин, 27 – Топалов, 60, Молло, 80

Заря: Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дришлюк, Яцик, Горбач (Супряга, 77), Мичин, Слесарь, Будковский.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко (Муравский, 9), Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов (Эйнел, 71), Молло (Халайла, 90), Момо.

Вашему вниманию все результаты матчей 12-го тура УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ЛНЗ ФК Заря

Статьи по теме

Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ
УПЛ: ЛНЗ сенсационно победил Зарю, ничьи Оболони с Вересом и Кривбасса с Рухом УПЛ: ЛНЗ сенсационно победил Зарю, ничьи Оболони с Вересом и Кривбасса с Рухом
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидеры гонки "промолчали" Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидеры гонки "промолчали"
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия делят лидерство, Колос поднялся с зоны аутсайдеров Таблица УПЛ: Динамо и Александрия делят лидерство, Колос поднялся с зоны аутсайдеров
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс22:55
"Это его маленькие глупые игры": тренер Дюбуа раскритиковал Усика
Украина22:52
Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ
Лига Чемпионов22:30
Шахтер - Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов
Европа22:25
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером в Лиге чемпионов
Украина22:20
УПЛ: ЛНЗ сенсационно победил Зарю, ничьи Оболони с Вересом и Кривбасса с Рухом
Бокс22:04
Тренер Дюбуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Теннис21:34
Итоговый турнир-2024 (WTA): Соболенко победила Паолини, Рыбакина проиграла Циньвэнь
Теннис21:25
Киченок в паре с Остапенко разгромно проиграли на Итоговом турнире WTA
Европа21:18
Звезда Реала может покинуть клуб – на футболиста претендуют гранды АПЛ
Украина21:01
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидеры гонки "промолчали"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK