Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ

Не повезло в Германии, повезет в ЛНЗ?

Одним из новичков черкасского клуба ЛНЗ является центральный защитник Иван Ермачков. Футболист рассказал, почему решил перейти в ЛНЗ:

У меня был еще один год контракта с Бременом. Но из-за проблем с тренером я расторг соглашение и начал искать новые варианты. Это произошло уже под конец трансферного окна, поэтому я долго оставался без команды и искал клуб как свободный агент.

Слышал ли ты до перехода о проекте ЛНЗ и были ли сомнения по поводу перехода?

"Нет, нет, нет. Как только узнал, что есть предложение от ЛНЗ, сразу согласился. Конечно, я знал об этом клубе. Сейчас он очень хорошо себя показывает в Украинской Премьер-лиге, поэтому никаких сомнений не было. Очень рад быть здесь".

На следующих выходных, 29 октября, в 1/8 финала Кубка Украины ЛНЗ сыграет против львовского Руха.

