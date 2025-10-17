iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ

Не повезло в Германии, повезет в ЛНЗ?
Сегодня, 13:25       Автор: Валентина Чорноштан
Иван Ермачков / Getty Images
Иван Ермачков / Getty Images

Одним из новичков черкасского клуба ЛНЗ является центральный защитник Иван Ермачков. Футболист рассказал, почему решил перейти в ЛНЗ:

У меня был еще один год контракта с Бременом. Но из-за проблем с тренером я расторг соглашение и начал искать новые варианты. Это произошло уже под конец трансферного окна, поэтому я долго оставался без команды и искал клуб как свободный агент.

Слышал ли ты до перехода о проекте ЛНЗ и были ли сомнения по поводу перехода?

"Нет, нет, нет. Как только узнал, что есть предложение от ЛНЗ, сразу согласился. Конечно, я знал об этом клубе. Сейчас он очень хорошо себя показывает в Украинской Премьер-лиге, поэтому никаких сомнений не было. Очень рад быть здесь".

На следующих выходных, 29 октября, в 1/8 финала Кубка Украины ЛНЗ сыграет против львовского Руха.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК ЛНЗ Иван Ермачков

Статьи по теме

ЛНЗ приютил украинца из чемпионата Германии ЛНЗ приютил украинца из чемпионата Германии
Украинец неожиданно покинул Вердер Украинец неожиданно покинул Вердер
"Помогал одной команде": Бартулович разнес арбитра матча Заря – ЛНЗ "Помогал одной команде": Бартулович разнес арбитра матча Заря – ЛНЗ
ЛНЗ нацелилось на очередного легионера - один из лидеров УПЛ нашел замену травмированному форварду ЛНЗ нацелилось на очередного легионера - один из лидеров УПЛ нашел замену травмированному форварду

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Биатлон15:25
"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев
Европа14:57
Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля
Формула 114:54
Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена
Европа14:39
Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество
ЧМ-202614:24
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
Лига конференций14:17
Вице-президент Самсунспора рассказал о целях перед матчем с Динамо
Формула 113:59
Леклер прокомментировал слухи вокруг будущего с Феррари
Бокс13:50
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул
Европа13:26
Барселона нашла усиление в Бундеслиге
Украина13:25
Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK