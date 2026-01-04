Стародубцева прошла на турнир в Окледне и может сыграть против Свитолиной
Украинское дерби возможно во втором раунде.
Теннисистка Юлия Стародубцева через квалификацию пробилась в основной этап турнира WTA 250 в Окленде.
№113 мирового рейтинга обыграла австрийку чемпионку юниорского Роллан Гарос Лилли Таггер (№159 WTA), выиграв оба сета со счетом 6:1.
В первом круге основной сетки новозеландского турнира Стародубцева сыграет против британки Кэти Бултер, а если пройдет во второ раунд, то там может встретится с другой украинкой - Элиной Свитолиной, которая в свою очередь сыграет с Варварой Грачевой.
Отметим, что призовой фонд турнира в Окленде - 283 347 долларов.
Напомним, что Свитолина также сыграет в парном разряде, где её партнершей станет легендарная Винус Уильямс.
