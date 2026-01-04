iSport.ua
Стародубцева прошла на турнир в Окледне и может сыграть против Свитолиной

Украинское дерби возможно во втором раунде.
Сегодня, 08:50       Автор: Василий Войтюк
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Теннисистка Юлия Стародубцева через квалификацию пробилась в основной этап турнира WTA 250 в Окленде.

№113 мирового рейтинга обыграла австрийку чемпионку юниорского Роллан Гарос Лилли Таггер (№159 WTA), выиграв оба сета со счетом 6:1.

В первом круге основной сетки новозеландского турнира Стародубцева сыграет против британки Кэти Бултер, а если пройдет во второ раунд, то там может встретится с другой украинкой - Элиной Свитолиной, которая в свою очередь сыграет с Варварой Грачевой.

Отметим, что призовой фонд турнира в Окленде - 283 347 долларов.

Напомним, что Свитолина также сыграет в парном разряде, где её партнершей станет легендарная Винус Уильямс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Юлия Стародубцева

