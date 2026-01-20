iSport.ua
Динамо свело вничью спарринг с Короной Кельце

Киевлянам не удалось победно начать сборы.
Вчера, 17:54       Автор: Антон Федорцив
Динамо – Корона Кельце / ФК Динамо
Игорь Костюк на первый контрольный поединок выставил экспериментальный состав. Впрочем, в дебюте более активными были "бело-синие". Самым острым в составе Динамо стал Редушко, который к середине первого тайма 4 раза угрожал воротам.

Далее столичный гранд продолжил контролировать мяч, но без моментов до перерыва. Аж на 60-й минуте неточным ударом публику разбудил Шапаренко. Были возможности и у "сцизоров", в частности Стемпиньски не реализовал выход один на один.

В финальные минуты Динамо попыталось устроить штурм ворот Короны. Однако, вырвать победу подопечным Костюка не удалось. Следующий спарринг "бело-синие" сыграют 25 января против косовской Малишевы.

Контрольный матч
Динамо – Корона Кельце – 0:0

Динамо (1-й тайм): Игнатенко – Коробов, Попов, Захарченко, Вивчаренко – Михайленко, Яцык (Осипенко, 33), Пихаленок, Волошин, Редушко (Диалло, 33) – Герич

