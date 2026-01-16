iSport.ua
Названа дата возвращения Альвареса в ринг после поражения от Кроуфорда

Мексиканский экс-абсолют проведет титульный бой в Саудовской Аравии.
Сегодня, 11:33       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) в сентябре вернется в ринг после своего поражения от Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Титульный бой мексиканца состоится 12 сентября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив первый вечер бокса под эгидой Canelo Promotions, который получил название "Mexico against The World" ("Мексика против мира"). Соперник Канело будет назван позже.

Читай также: Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе

Об этом сообщил глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

"12 сентября - большой, большой, большой бой. И это будет первый вечер Canelo Promotions. Он будет называться "Mexico against The World". Все бойцы из команды Канело против всего мира. И Альварес в главном событии за титул чемпиона мира, это будет сюрприз в Саудовской Аравии", - сказал Аль аш-Шейх.

Напомним, что свой последний бой Альварес провел 13 сентября 2025 года, уступив единогласным решением судей Теренсу Кроуфорду и потеряв свои титулы. После поединка мексиканцу потребовалась операция на левом локте.

Ранее были названы ориентировочные сроки восстановления Альвареса после операции.

