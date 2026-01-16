Названа дата возвращения Альвареса в ринг после поражения от Кроуфорда

Бывший абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) в сентябре вернется в ринг после своего поражения от Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Титульный бой мексиканца состоится 12 сентября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив первый вечер бокса под эгидой Canelo Promotions, который получил название "Mexico against The World" ("Мексика против мира"). Соперник Канело будет назван позже.

Об этом сообщил глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

"12 сентября - большой, большой, большой бой. И это будет первый вечер Canelo Promotions. Он будет называться "Mexico against The World". Все бойцы из команды Канело против всего мира. И Альварес в главном событии за титул чемпиона мира, это будет сюрприз в Саудовской Аравии", - сказал Аль аш-Шейх.

Напомним, что свой последний бой Альварес провел 13 сентября 2025 года, уступив единогласным решением судей Теренсу Кроуфорду и потеряв свои титулы. После поединка мексиканцу потребовалась операция на левом локте.

Ранее были названы ориентировочные сроки восстановления Альвареса после операции.

