Антонелли стал первым итальянцем, выигравшим два Гран-при за 73 года

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли переписал историю итальянских пилотов в Формуле-1.

Напомним, накануне итальянец выиграл Гран-при Японии, а до него пришел первым в Китае.

Таким образом, Антонелли стал первым итальянцем за 73 года, которому удалось выиграть две гонки подряд.

Последним это делал Альберто Аскари в 1953 году, а по итогам того сезона выиграл второй титул чемпиона мира.

Напомним, что с результатами Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!