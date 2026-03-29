Антонелли стал первым итальянцем, выигравшим два Гран-при за 73 года

Последним это удавалось еще Альберто Аскари.
29 марта, 22:02       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли переписал историю итальянских пилотов в Формуле-1.

Напомним, накануне итальянец выиграл Гран-при Японии, а до него пришел первым в Китае.

Таким образом, Антонелли стал первым итальянцем за 73 года, которому удалось выиграть две гонки подряд.

Последним это делал Альберто Аскари в 1953 году, а по итогам того сезона выиграл второй титул чемпиона мира.

