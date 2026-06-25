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Футбол

Аль-Шабаб разорвал соглашение Бущаном

Клуб поблагодарил за работу и пожелал успехов.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images

Аль‑Шабаб и Георгий Бущан официально расторгли договор.

Напомним, что украинский голкипер перешёл в саудовскую команду в январе 2025 года, однако сезон‑2025/26 он провёл на правах аренды в Полесье.

Сейчас трудовые отношения между Георгием и Аль‑Шабаб аннулированы по обоюдному согласию сторон.

Всего за саудовский коллектив голкипер сыграл 13 матчей, в которых пропустил 28 голов.

Тем временем бывшая команда Бущана подписала нападающего ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Бущан

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