Опять за старое: Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Стрикленд - дю Плеси

Канадец может подставить одного из бойцов.

Известный рэпер Дрейк поставил на бой Шона Стрикленда с Дрикусом дю Плесси в рамках UFC.

Сумма ставки составила $700 тысяч. В случае победы американца канадский музыкант выиграет более 1,3 млн долларов.

Напомним, бой Стрикленд - дю Плесси состоится в ночь с субботы на воскресенье 21 января в рамках поединка за титул в среднем весе.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC призвал давать пожизненную дисквалификацию за использование допинга.

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