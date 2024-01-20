Опять за старое: Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Стрикленд - дю Плеси
Канадец может подставить одного из бойцов.
Известный рэпер Дрейк поставил на бой Шона Стрикленда с Дрикусом дю Плесси в рамках UFC.
Сумма ставки составила $700 тысяч. В случае победы американца канадский музыкант выиграет более 1,3 млн долларов.
Напомним, бой Стрикленд - дю Плесси состоится в ночь с субботы на воскресенье 21 января в рамках поединка за титул в среднем весе.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC призвал давать пожизненную дисквалификацию за использование допинга.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!