Чемпион UFC призвал давать пожизненную дисквалификацию за использование допинга

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд предложил свой метод борьбы с допингом.

"Нужно давать пожизненную дисквалификацию за использование стероидов, ЭПО и прочей гадости. Следы запрещенных препаратов в легальных добавках – это одно. Но за настоящее дерьмо должны наказывать пожизненным запретом на выступления".

"Если бы UFC и спортивные комиссии относились к этому серьезно, то это было бы нормой. Большая часть бойцов с этим согласится", – написал Шон в соцсетях.

If you pop for steroids, EPO whatever the fuck it is, it should be a life time ban....



Tainted supplements is one thing but the real shit life time ban..



If UFC or athletic commissions gave a fuck it would be standard.



Most the roster would agree to this...