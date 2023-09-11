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Глава UFC потребовал незамедлительный реванш между Стриклендом и Адесаньей

Уайту не понравился исход боя.
Сегодня, 08:18
Адесанья - Стрикленд / Getty Images
Адесанья - Стрикленд / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт изъявил желание провести реванш между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

"Мы думаем о матче-реванше, это очень интересно. Такой бой – то, что нужно. Но я не знаю ответа на этот вопрос. Его знает только Исраэль", – приводит слова Уайта пресс-служба организации.

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Напомним, по итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Стрикленду со счетом 49-46, 49-46, 49-46.

Таким образом, американский боец отобрал у Адесаньи пояс и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

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