Глава UFC потребовал незамедлительный реванш между Стриклендом и Адесаньей

Президент UFC Дана Уайт изъявил желание провести реванш между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

"Мы думаем о матче-реванше, это очень интересно. Такой бой – то, что нужно. Но я не знаю ответа на этот вопрос. Его знает только Исраэль", – приводит слова Уайта пресс-служба организации.

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Напомним, по итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Стрикленду со счетом 49-46, 49-46, 49-46.

Таким образом, американский боец отобрал у Адесаньи пояс и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

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