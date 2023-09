МакГрегор отметил необычные методы тренировки Стрикленда после его победы над Адесаньей

Конор МакГрегор быстро отреагировал на шокирующую победу Шона Стрикленда, который стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Американец был явным аутсайдером перед боем с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 293, но он сумел победить новозеландца единогласным решением судей.

После боя МакГрегор в своих социальных сетях похвалил Стрикленда и его метод тренировок, который помог бойцу стать чемпионом.

"Метод "только спарринг" определил нового чемпиона мира UFC в среднем весе. Молодец, Шон. Несчастный Иззи".

"Два качественных бойца и совершенно противоположные персонажи противостояли друг другу, где еще вы можете такое получить. Невероятно! Какой спорт. Какая компания! UFC — король", - написал ирландец.

The “spar only” method crowns the new ufc middleweight world champion. Well done Sean. Unlucky Izzy. Two quality operators as well as complete opposite characters facing off, where else would you get it. Incredible! What a sport. What a company! @ufc is King.