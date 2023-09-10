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МакГрегор отметил необычные методы тренировки Стрикленда после его победы над Адесаньей

Ирландец похвалил автора сенсационной победы.
Сегодня, 23:24
Конор МакГрегор / Getty Images
Конор МакГрегор / Getty Images

Конор МакГрегор быстро отреагировал на шокирующую победу Шона Стрикленда, который стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Американец был явным аутсайдером перед боем с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 293, но он сумел победить новозеландца единогласным решением судей.

После боя МакГрегор в своих социальных сетях похвалил Стрикленда и его метод тренировок, который помог бойцу стать чемпионом.

"Метод "только спарринг" определил нового чемпиона мира UFC в среднем весе. Молодец, Шон. Несчастный Иззи".

"Два качественных бойца и совершенно противоположные персонажи противостояли друг другу, где еще вы можете такое получить. Невероятно! Какой спорт. Какая компания! UFC — король", - написал ирландец.

Стрикленд известен своей любовью к спаррингам - это объединяет его с МакГрегором, который любит спарринговать как можно больше.

Напомним, что Конор МакГрегор находится вне игры с 2021 года. Сейчас он полностью готов и полон решимости вернуться в коктагон до конца 2023 года.

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