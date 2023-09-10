iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Адесанья потерпел сенсационное поражение и потерял чемпионский пояс

Стрикленд одержал победу над новозеландским соперником единогласным решением судей.
Сегодня, 08:35
Стрикленд одолел Адесанью / Getty Images
Стрикленд одолел Адесанью / Getty Images

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в австралийском Сиднее на арене Qudos Bank состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 293.

Главным событием шоу стал бой между чемпионом в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей (24-3) и претендентом из США Шоном Стриклендом (28-5), который завершился сенсацией.

Уже в первом раунде Стрикленд сумел поймать оппонента правым прямым, после которого тот оказался в нокдауне. Американец бросился добивать чемпиона, но Адесанье под шквалом ударов все же удалось подняться.

С середины поединка Стрикленд начал наращивать преимущество. Несмотря на то что новозеландец старался действовать более активно, американский претендент был точнее и наносил больше силовых ударов.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Стрикленду со счетом 49-46, 49-46, 49-46.

Таким образом, американский боец отобрал у Адесаньи пояс и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC шон стрикленд исраэль адесанья

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Фьюри изъявил желание подраться с легендарным чемпионом UFC Фьюри изъявил желание подраться с легендарным чемпионом UFC
Глава UFC высмеял слухи о продаже Bellator Глава UFC высмеял слухи о продаже Bellator
Адесанья изъявил желание повести еще один бой до конца 2023 года Адесанья изъявил желание повести еще один бой до конца 2023 года
Помочь журналистам

Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Евро-202412:40
"Не на нашем уровне": Молодой талант сборной Англии оценил ничью с Украиной
Футбол12:22
Немецкий футбольный союз составил расширенный список кандидатов на замену Флику
Футбол12:10
Мы не заслужили победу: Обзор британской прессы после матча Англия - Украина
Бокс11:59
"Мы готовы": Промоутер Джошуа заявил, что условия боя с Уайлдером согласованы
Сборные11:30
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Сербия и Германия встретятся в финале, США и Канада разыграют третье место
Бокс11:28
Первый титульный бой Стивенсона в новом весе сорвался
Европа10:56
Мбаппе и другие игроки сборной Франции поддержали соотечественников на Кубке мира по регби
Другие страны10:08
Интер Майами одержал победу без Месси и Кривцова
10:03
Лидер сборной Франции может пропустить ближайший матч сборной
Футбол09:31
Санчо потерял свое место в МЮ после конфликте с тен Хагом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK