Адесанья потерпел сенсационное поражение и потерял чемпионский пояс

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в австралийском Сиднее на арене Qudos Bank состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 293.

Главным событием шоу стал бой между чемпионом в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей (24-3) и претендентом из США Шоном Стриклендом (28-5), который завершился сенсацией.

Уже в первом раунде Стрикленд сумел поймать оппонента правым прямым, после которого тот оказался в нокдауне. Американец бросился добивать чемпиона, но Адесанье под шквалом ударов все же удалось подняться.

Bruh… Israel Adesanya never recovered from this congratulations to Sean Strickland #UFC293 pic.twitter.com/Ru7W1yvsGf — SHO’NUFF (@IAMSHO_NUFF) September 10, 2023

С середины поединка Стрикленд начал наращивать преимущество. Несмотря на то что новозеландец старался действовать более активно, американский претендент был точнее и наносил больше силовых ударов.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Стрикленду со счетом 49-46, 49-46, 49-46.

Таким образом, американский боец отобрал у Адесаньи пояс и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

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