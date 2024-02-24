Чимаев рассказал, почему отказался подраться с Эдвардсом на UFC 300

Претенденту не хватит времени на сгонку веса.

Топовый полусредневес Хамзат Чимаев рассказал, почему решил отказаться подраться на UFC 300.

"Они хотели, чтобы я дрался на UFC 300, но для меня это слишком короткий срок, чтобы согнать в полусредний вес. Мне нужно чуть больше времени.

Не был уверен, что будет бой с Эдвардсом, мой менеджер сказал, что в этом случае 50 на 50".

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"Но мой брат сказал, что нельзя драться в Рамадан. После у меня будет немного времени, проведу сборы и буду готов драться с любым", − сказал Хамзат в интервью FCR MMA.

Напомним, турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

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