Агент Махачева высказался о возможном поединке с Эдвардсом

Кажется, боя за титул в полусреднем весе не будет.

Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, оценил шансы на бой с Леоном Эдвардсом.

"Похоже, на Леона Эдвардса у UFC другие планы. Но если он успеет восстановиться, и они его выставят, мы готовы".

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"Но если не он, то Оливейра или Гэтжи. Мне было бы интереснее, чтобы прошел бой против Гэтжи", – сказал Магомедов в интервью MMA News.

Напомним, в своем недавнем бою Эдвардс победил Колби Ковингтона, защитив свой титул в полусреднем весе.

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