Глава UFC сделал заявление касаемо следующего боя Эдвардса
Англичанину позволят провести мощный ивент на родине.
Глава UFC Дана Уайт высказался касаемо следующего боя Леона Эдвардса.
"Очевидно, есть большой смысл устроить ему бой в Англии, если взглянуть на его достижения. Он дважды победил Усмана, только что побил Колби".
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"Я говорил, что если бы Камару не существовало, то Ковингтон доминировал бы в дивизионе. А Эдвардс побил их обоих. Большое уважение ему, он был невероятен 17 декабря", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.
Напомним, Эдвардс в недавнем бою победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46), оформив свою вторую защиту титула.
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