Глава UFC сделал заявление касаемо следующего боя Эдвардса

Глава UFC Дана Уайт высказался касаемо следующего боя Леона Эдвардса.

"Очевидно, есть большой смысл устроить ему бой в Англии, если взглянуть на его достижения. Он дважды победил Усмана, только что побил Колби".

Читай также: Ковингтон не стал извиняться за шутки про смерть отца Эдвардса

"Я говорил, что если бы Камару не существовало, то Ковингтон доминировал бы в дивизионе. А Эдвардс побил их обоих. Большое уважение ему, он был невероятен 17 декабря", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.

Напомним, Эдвардс в недавнем бою победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46), оформив свою вторую защиту титула.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!