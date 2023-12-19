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Глава UFC сделал заявление касаемо следующего боя Эдвардса

Англичанину позволят провести мощный ивент на родине.
Вчера, 22:50
Леон Эдвардс / Getty Images
Леон Эдвардс / Getty Images

Глава UFC Дана Уайт высказался касаемо следующего боя Леона Эдвардса. 

"Очевидно, есть большой смысл устроить ему бой в Англии, если взглянуть на его достижения. Он дважды победил Усмана, только что побил Колби".

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"Я говорил, что если бы Камару не существовало, то Ковингтон доминировал бы в дивизионе. А Эдвардс побил их обоих. Большое уважение ему, он был невероятен 17 декабря", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.

Напомним, Эдвардс в недавнем бою победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46), оформив свою вторую защиту титула.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт Леон Эдвардс

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