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Ковингтон не стал извиняться за шутки про смерть отца Эдвардса

Американец не считает, что перегнул палку.
Сегодня, 19:22
Эдвардс - Ковингтон / Getty Images
Эдвардс - Ковингтон / Getty Images

Боец UFC Колби Ковингтон отказался забирать назад слова об отце чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса. 

"Жалею ли я об этих словах? Ни в коем случае, с чего это? С чего мне жалеть преступника, который портил жизни многим мирным людям?"

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"Слышать горькую правду – всегда больно, так что я не жалею об этом. Давайте поговорим о тех жертвах, чьи жизни он испортил и травмировал", – сказал Ковингтон в интервью пресс-службе компании.

Напомним, отец чемпиона погиб в перестрелке, когда Леону было всего 13 лет.

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