"В тот вечер это был не я": Ковингтон потребовал реванш у Эдвардса

Топовый полусредневес Колби Ковингтон заявил о желании подраться с Леоном Эдвардсом.

"У меня есть незаконченные дела с Леоном Эдвардсом, который сейчас владеет титулом. В первые пять секунд боя у меня случился перелом ноги".

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"Я нанес удар, и нога сломалась в трех разных местах. Так что в тот вечер это был не я. Кого бы мне ни пришлось пройти, я хочу получить реванш с Эдвардсом", − сказал американец в интервью Twins Podcast.

Напомним, в прошлом титульном бою Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей в рамках турнира UFC 296.

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