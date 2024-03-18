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Один из главных проспектов UFC предложил "бой на карьеру" Ковингтону

Гэрри хочет, чтобы Колби ответил за свои "грязные" слова в адрес жены.
Сегодня, 12:20
Иэн Гэрри / Getty Images
Иэн Гэрри / Getty Images

Полусредневес UFC Иэн Гэрри заявил, что предложил пари топовому представителю дивизиона Колби Ковингтону. 

"Послушай, Колби Ковингтон, ты не в том положении, чтобы указывать мне, что я должен делать. Ты будешь делать то, что тебе скажут. Все твои условия не имеют никакого отношения к бою, а касаются лишь моей жены. Не знаю, какое у тебя воспитание, но женщины – это не собственность, а моя жена – не трофей.

Ты должен сфокусироваться на мне. Тебе предстоит драться со мной. Я собираюсь пробить дыру в твоей голове. Ты не любимый боец Америки, а обычный неудачник".

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"Колби, ты единственный человек в истории UFC, который проиграл три титульных боя, и у тебя нет ни одной победы над бойцом из топ-15. Почему я вообще должен драться с тобой? Давай так – проигравший завершит карьеру. Я стану последней главой в твоем послужном списке и навсегда избавлю UFC от Колби Ковингтона. ММА снова станет великим", – заявил ирландец в соцсетях.

Напомним, Колби в недавних интервью задевал Гэрри из-за слухов о том, что ирландец живет вместе с бывшим мужем своей супруги, а также нелестно отзывался о самой девушке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Колби Ковингтон Иэн Гэрри

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