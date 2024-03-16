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Ковингтон рассказал, когда проведет свой следующий бой

Американец готов к громкому камбэку.
Вчера, 23:51
Колби Ковингтон / Getty Images
Колби Ковингтон / Getty Images

Топовый полусредневес Колби Ковингтон рассказал, когда планирует вернуться в октагон

"Я должен быть здоров, это самое главное. У меня был перелом трех костей в ступне, это все еще немного беспокоит".

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"Я уверен, что летом-2024 буду хедлайнером или сохедлайнером большого PPV-ивента. Разговора с UFC не было, но они знают, что я согласен на все", − сказал американец в интервью Submission Radio.

Напомним, в последнем своем бою, который состоялся в декабре 2023 года, Колби проиграл Леону Эдвардсу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Колби Ковингтон

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