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Ковингтон потроллил Масвидаля после его заявления о возобновлении карьеры

Американец высказался о бывшем друге.
Сегодня, 19:20
Ковингтон и Масвидаль / Getty Images
Ковингтон и Масвидаль / Getty Images

Топовый полусредневес Колби Ковингтон высказался о возможном реванше с Хорхе Масвидалем.

"Не думаю, что промоушен одобрит проведение этого боя. Все видели, как легко я победил Хорхе в первый раз. Я избивал его в каждом из раундов, отправлял в нокдаун, вымотал его. Счет 50-43 – этим закончился наш бой".

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"Сомневаюсь, что UFC когда-либо снова даст мне такой легкий поединок. Им нравится проводить бои высокого уровня. Они не позволят мне драться с этим любителем. Мы находимся на разных уровнях", – сказал Ковингтон в интервью MMA Mania.

Напомним, очный бой Колби с Масвидалем завершился уверенной победой Ковингтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль

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