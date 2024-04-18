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Масвидаль выступил с анонсом касаемо возвращения в UFC

Легенда ММА готов к камбэку.
Вчера, 23:23
Хорхе Масвидаль / Getty Images
Хорхе Масвидаль / Getty Images

Бывший топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль изъявил желание 

"Я обязательно вернусь в UFC и выиграю ради моего города, семьи, детей и всех, кто в меня верит. Я должен вернуться в UFC", – сказал боец в интервью MMA Junkie.

Напомним, в последний раз 39-летний боец дрался в апреле 2023 года, проиграв Гилберту Бернсу единогласным решением судей.

Рекорд бойца в ММА составляет 35 побед и 17 поражений.

Ранее сообщалось, что Масвидаль и Диаз проведут боксерский поединок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Хорхе Масвидаль

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