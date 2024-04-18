Масвидаль выступил с анонсом касаемо возвращения в UFC

Бывший топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль изъявил желание

"Я обязательно вернусь в UFC и выиграю ради моего города, семьи, детей и всех, кто в меня верит. Я должен вернуться в UFC", – сказал боец в интервью MMA Junkie.

Напомним, в последний раз 39-летний боец дрался в апреле 2023 года, проиграв Гилберту Бернсу единогласным решением судей.

Рекорд бойца в ММА составляет 35 побед и 17 поражений.

Ранее сообщалось, что Масвидаль и Диаз проведут боксерский поединок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!