Масвидаль выступил с анонсом касаемо возвращения в UFC
Легенда ММА готов к камбэку.
Бывший топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль изъявил желание
"Я обязательно вернусь в UFC и выиграю ради моего города, семьи, детей и всех, кто в меня верит. Я должен вернуться в UFC", – сказал боец в интервью MMA Junkie.
Напомним, в последний раз 39-летний боец дрался в апреле 2023 года, проиграв Гилберту Бернсу единогласным решением судей.
Рекорд бойца в ММА составляет 35 побед и 17 поражений.
Ранее сообщалось, что Масвидаль и Диаз проведут боксерский поединок.
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