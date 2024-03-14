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Масвидаль и Диаз проведут боксерский поединок

Легенды UFC выйдут в ринг для выяснения отношений.
Сегодня, 17:52
Диаз - Масвидаль / Getty Images
Диаз - Масвидаль / Getty Images

Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль договорились о поединке в рамках правил бокса, который состоится 1 июня в Инглвуде, штат Калифорния.

Бой будет проходить в полутяжелой весовой категории (до 79 кг) и рассчитан на 10 раундов. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани.

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Напомним, последний поединок Масвидаля состоялся в апреле 2023 года, когда он потерпел поражение от Гилберта Бернса на турнире UFC 287.

Для Диаза данная встреча станет вторым поединком по правилам бокса. В августе прошлого года он проиграл Джейку Полу единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз Хорхе Масвидаль

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