Масвидаль хочет вернуться в UFC ради боя с легендой
Бывший боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил, что хочет подраться с Нейтом Диазом.
"Никакого соглашения еще нет, но я бы хотел подраться с этим ублюдком по правилам бокса. Я надеялся, что мы сделаем это в UFC, но организовать этот бой так и не получилось. Когда он был свободен, я бился с Камару Усманом за титул. А потом у него закончился контракт".
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"Люди в руководстве UFC разрешили мне провести пару боксерских поединков. Надеюсь, Нейт станет одним из моих соперников. У нас есть незаконченные дела", – сказал Масвидаль в интервью MMA Junkie.
Напомним, не так давно американец завершил карьеру после поражения от Гилберта Бернса.
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