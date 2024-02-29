Масвидаль хочет вернуться в UFC ради боя с легендой

Бывший боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил, что хочет подраться с Нейтом Диазом.

"Никакого соглашения еще нет, но я бы хотел подраться с этим ублюдком по правилам бокса. Я надеялся, что мы сделаем это в UFC, но организовать этот бой так и не получилось. Когда он был свободен, я бился с Камару Усманом за титул. А потом у него закончился контракт".

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"Люди в руководстве UFC разрешили мне провести пару боксерских поединков. Надеюсь, Нейт станет одним из моих соперников. У нас есть незаконченные дела", – сказал Масвидаль в интервью MMA Junkie.

Напомним, не так давно американец завершил карьеру после поражения от Гилберта Бернса.

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