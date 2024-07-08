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Нейт Диаз потребовал реванш у чемпиона UFC в полусреднем весе

Американец готов выиграть пояс.
Сегодня, 19:53
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images

Бывший боец UFC Нейт Диаз заявил, что готов вернуться в организацию ради боя с Леоном Эдвардсом.

"Я хотел бы одолеть Леона Эдвардса – лучшего бойца полусреднего веса в мире. Это именно тот бой, который я мог бы выдвинуть в качестве требований. Я не дерусь в гребаных нудных поединках, потому что это не весело", – заявил американец в интервью TheMacLife.

Напомним, Эдвардс в 2021 году одолел Нейта в очном бою единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Диаз победил Масвидаля в выставочном боксерском поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз UFС

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