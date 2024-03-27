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Временный чемпион UFC в тяжелом весе призвал Нганну остаться в боксе

Камерунцу не стоит уходить из денежного спорта из-за двух поражений подряд.
Вчера, 22:22
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл обратился в интервью к Фрэнсису Нганну, призвав его остаться в боксе.

"Скажу честно: на удары, которые пропустил Нганну, было страшно смотреть. Казалось, что после этого он будет спать целую неделю. Безумие. Только от него зависит, что он будет делать дальше".

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"Если бы я был на его месте, я бы пошел туда, где есть деньги. Насколько мне известно, деньги сейчас находятся в боксе. Но я не Фрэнсис, поэтому сложно сказать", – заявил британец в интервью MMA Fighting.

Напомним, Нганну провел в профессиональном боксе два поединка, потерпев поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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