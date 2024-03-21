Один из руководителей PFL рассказал, когда Нганну проведет первый бой в организации

Камерунец выйдет в октагон в этом году.

Стало известно, когда бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сможет дебютировать в PFL.

"Люди спрашивали, за кого я болею в поединке Нганну и Энтони Джошуа. Очевидно, что я всегда поддерживаю Фрэнсиса. Он наш партнер, и я хочу, чтобы он побеждал. Но правда в том, что тогда бы он не дрался в MMA до первого квартала 2025 года. Мы говорили с ним об этом. Скорее всего, он бы вернулся только в следующем феврале".

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"Теперь он может выступить уже в июле. Ну либо точно не позже сентября. Вы увидите Нганну в 2024 году. Его бой против Ренана Ферейры, по моему мнению, самый ожидаемый в тяжелом весе во всем ММА", – заявил основатель PFL Донн Дэвис в интервью MMA Fightingon SBN.

Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде.

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