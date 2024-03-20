Фьюри назвал условие, при котором проведет реванш с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов провести реванш с Фрэнсисом Нганну.

По словам британца, он выйдет в ринг, если получит щедрое предложение.

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"Как я всегда говорил, если будут деньги, то я подерусь с кем угодно. Если болельщики все еще хотят увидеть этот бой и на него есть деньги, то я подерусь с любым", - приводит слова Фьюри Dazn.

Напомним, в октябре Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95) в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Фьюри оценил итог реванша Усик - Джошуа.

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