"Фантастическое событие": Тайсон Фьюри оценил бой Майк Тайсон - Джейк Пол

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал объявление боя между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

По словам "Цыганского короля", он считает, что легенда бокса имеет все шансы на победу.

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"то фантастическое событие для бокса. У нас есть легенда и боксер-ютубер, который просто ворвался в эту игру. Кто я такой, чтобы говорить, что Майк Тайсон или Джейк Пол не должны заниматься боксом?

Ладно, этому парню 57 лет, но он был королем супертяжелого веса. Другой парень зарабатывает деньги игрой на компьютере и пришел в бокс год назад. Так что это довольно равный матч. Люди говорят, что это дерьмовый бой, но я уверен, что они будут его смотреть", - приводит слова Фьюри Sportskeeda.

Напомним, Майк Тайсон получил серьезное предупреждение от врача после согласия на бой с Джейком Полом.

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