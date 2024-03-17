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Тайсон получил серьезное предупреждение от врача после согласия на бой с Джейком Полом

Сочетание возраста, алкоголизма и полученных ударов могут стать причиной больших проблем и даже смерти.
Вчера, 22:26
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Майк Тайсон проведет бой против Джейка Пола и это может стоит слишком много для легенды бокса.

В статье для The Conversation старший преподаватель медицины Университета Англии Раскин Стивен Хьюз подчеркнул потенциально смертельные травмы, которые Тайсон может получить в бою с Полом.

Учитывая возраст 57 лет) и проблемы с алкоголем в прошлом, "Железный Майк" рискует получить субдуральную гематому, которая представляет собой разрыв вен головного мозга.

"У пожилых людей мозг имеет тенденцию терять объем", — цитирует Хьюза talkSPORT. "Это удлиняет соединительные вены и делает их более уязвимыми к разрыву".

"Кровотечение из разорванных вен вызывает скопление крови, которая давит на мозг. Это вызывает спутанность сознания, потерю сознания, неврологическую инвалидность и, в некоторых случаях, смерть".

"Известно, что алкоголизм ускоряет сокращение мозга, и похоже, что Тайсон имеет это как прошлый фактор риска".

Источник: Getty Images

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Хьюз не забыл напомнить и о нескольких сердечных заболеваниях, которые могут быть вызваны повышенными нагрузками для возвращения в ринг.

"В среднем возрасте увеличивается вероятность сердечных заболеваний, таких как аритмия (нерегулярное сердцебиение), стенокардия (снижение притока крови к сердечным мышцам) и инфаркт миокарда (сердечный приступ)".

"Поддержание физической формы защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, и режим тренировок Тайсона принесет ему большую пользу. Однако соблазн переусердствовать в тренажерном зале всегда есть".

Источник: Getty Images

"Чрезмерные физические нагрузки могут привести к сердечному фиброзу (рубцеванию сердечных мышц), что со временем может привести к сердечной недостаточности, а иногда и к внезапной смерти".

"Коронарный атеросклероз (сужение сердечных артерий) часто встречается в среднем возрасте даже у внешне здоровых людей. Однако это может привести к внезапной смерти во время тренировки".

"Хотя регулярные физические упражнения снижают этот риск, пристрастие к кокаину значительно повышает его – и, как известно, Тайсон употреблял этот наркотик в прошлом".

Несмотря на все риски, Майк Тайсон полон решимости нокаутировать Джейка Пола во время их поединка, который состоится 20 июля.

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