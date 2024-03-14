"Веселье только начинается": Майк Тайсон показал, что ожидает Джейка Пола в их бою

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вернется в ринг для боя против блогера Джейка Пола.

Легендарный боксер уже начал подготовку к поединку и опубликовал в соцсетях видео своей тренировки, продемонстрировав, в какой форме пребывает в 57-летнем возрасте.

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"Это день первый... Веселье только начинается", - написал Тайсон.

‘It’s day 1…the fun has just begun’ pic.twitter.com/RUbzX1Coba — Mike Tyson (@MikeTyson) March 14, 2024

Бой Тайсона и Пола состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США.

Ранее Джейк Пол дерзко отреагировал на анонс боя с Майком Тайсоном.

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