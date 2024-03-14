iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Веселье только начинается": Майк Тайсон показал, что ожидает Джейка Пола в их бою

Легенда бокса продемонстрировал мощную тренировку.
Сегодня, 18:48
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вернется в ринг для боя против блогера Джейка Пола.

Легендарный боксер уже начал подготовку к поединку и опубликовал в соцсетях видео своей тренировки, продемонстрировав, в какой форме пребывает в 57-летнем возрасте.

Читай также: Майк Тайсон: Я начал путь Джейка Пола в боксе и планирую его закончить

"Это день первый... Веселье только начинается", - написал Тайсон.

Бой Тайсона и Пола состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США.

Ранее Джейк Пол дерзко отреагировал на анонс боя с Майком Тайсоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

Статьи по теме

Логан Пол заявил, что отказался от боя с Майком Тайсоном Логан Пол заявил, что отказался от боя с Майком Тайсоном
Макгрегор оценил новость об организации боя Пол - Тайсон Макгрегор оценил новость об организации боя Пол - Тайсон
Костюк обыграла россиянку в 1/4 финала турнира WTA 1000 Костюк обыграла россиянку в 1/4 финала турнира WTA 1000
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024 Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: победой в спринте Виттоцци открыла заключительный этап Кубка мира в Канаде
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Теннис21:24
Костюк обыграла россиянку в 1/4 финала турнира WTA 1000
Европа21:10
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Биатлон21:00
Тандреволд завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах Кубка мира
Европа20:50
Дешам выступил против участия Мбаппе на Олимпийских играх
Европа20:28
Подорожавшие футболисты: Брэдли подорожал на 600%, Майну, Фоден и Тоуни в пятерке лучших
Биатлон20:20
Биатлон-2023/2024: победой в спринте Виттоцци открыла заключительный этап Кубка мира в Канаде
Биатлон19:59
Виттоцци выиграла последний в сезоне женский спринт, две украинки - в зачетной зоне
Европа19:55
Подешевевшие футболисты: Антони - лидер по упавшей цене, Рэшфорд и Мудрик в ТОП-10
Украина19:30
Матч Черноморец - Верес пройдет без зрителей: решение о допуске болельщиков отменено
Европа19:25
Ванда Нара опубликовала тизер нового музыкального клипа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK