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"Пора уложить его спать": Джейк Пол дерзко отреагировал на анонс боя с Майком Тайсоном

Ютубер намерен ворваться в элиту спорта.
Сегодня, 17:22
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Популярный ютубер и начинающий боксер Джейк Пол (9-1, 6 КО) прокомментировал предстоящий бой с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном.

По словам спортсмена, он намерен разобраться с легендой спорта.

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"Промоушен, промоушен, промоушен. Честно говоря, это не нужно.. Самое большое сражение 21 века на самой большой арене НФЛ в США, трансляция в прямом эфире на самой большой платформе потокового вещания в мире… Это путь MVP.

Независимо от того, смотрите ли вы Netflix, выступаете ли лично, являетесь ли вы частью команды Пола, или команды Тайсона, или вы ярый фанат бокса, или смотрите свой первый бой - вы не захотите пропустить это событие.

Я очень рад сделать этот удивительный бой доступным для всех подписчиков Netflix вместе с сильнейшим бойцом всех времен, Майком Тайсоном, в субботу, 20 июля. Я нацелен на то, чтобы стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс показать себя против крупнейшего чемпиона мира в супертяжелом весе, самого большого плохиша на планете и самого опасного боксера всех времен. Пора уложить спать Железного Майка", - написал Пол.

Бой Тайсона и Пола состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас. 

Ранее сообщалось, что поединок Сиренко не состоялся из-за непредвиденных обстоятельств.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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"Пора уложить его спать": Джейк Пол дерзко отреагировал на анонс боя с Майком Тайсоном
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